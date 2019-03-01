Керівники сільських громад Олександрійщини відзвітувалися на нараді в Олександрійській РДА

Так, на днях в Олександрійській районній державній адміністрації під головуванням першого заступника голови Юрія Коваля відбулись три наради з керівниками Куколівської, Добронадіївської та Ульянівської громад.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Активи громад прозвітували про виконані роботи за минулий рік, розповіли про плани діяльності на майбутній рік, обговорили проблеми, а також приділили час обговоренню Програм соціально-економічного та культурного розвитку громад.

Стосовно всіх питань, винесених на порядок денний були прийняті відповідні рішення, а для вирішення деяких окремих питань Юрій Леонідович дав відповідні доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.