Керівництво Олександрійської РДА привітало військових

Вчора, 10-го серпня, делегація Олександрійської райдержадміністрації відвідала військову частину А1405 ЗСУ з нагоди 58-ї річниці створення.

Про це повідомляється на сайті Олександрійської РДА.

Військовослужбовців цієї військової частини привітали голова райдержадміністрації Богдан Куруп, голова районної ради Ольга Коріненко та голова ради районної організації ветеранів України Олександр Голуб.

У привітанні Богдан Анатолійович зауважив, що особовий склад цієї військової частини вносить вагомий вклад у зміцнення обороноздатності України. Подякували керівники району й ветеранам служби, військовослужбовцям та членам їх сімей за те, що вони примножують традиції українського війська та підіймають авторитет.

За успіхи у бойовій підготовці, добросовісне виконання службових обов’язків військовослужбовців нагородили Грамотами районної державної адміністрації.

Командуванню військової частини передали будівельні матеріали, які необхідні для ремонту службових приміщень.