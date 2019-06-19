Кіберполіція Кіровоградщини надала рекомендації щодо захисту заощаджень на банківських рахунках

На початку сезону відпусток до кіберполіції все частіше почали звертатися громадяни із повідомленнями про незаконні зняття коштів з їх банківських рахунків. У більшості випадів такі дії зловмисники вчиняли шляхом перевипуску абонентського номеру, підв’язаного до банківської картки користувача. Відтак спеціалісти кіберполіції надали громадянам дієві поради щодо захисту своїх заощаджень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Найпоширеніша із шахрайських схем виглядає так: абоненту телефонують декілька разів (представляючись таксі, організаціями тощо) та схиляють абонента щоб той перетелефонував. Далі – замовляють у оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували. Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на мобільний рахунок жертви (від декількох гривень), аби точно знати дату останнього поповнення рахунку.

Після отримання контролю над карткою зловмисники використовують її для заміни паролю інтернет-банкінгу і, як результат, можуть розпоряджатися коштами потерпілого.

Найменше таких злочинів вчиняється відносно контрактних абонентів мобільного зв’язку, адже для перевипуску їх картки, власнику необхідно відвідати банк та підтвердити свою особу, надавши працівнику банку особистий паспорт.

Інша, не менш поширена, шахрайська схема проводиться за допомогою спеціальних скімінгових пристроїв, які встановлюються злочинцями у банкомати. Для цього навіть не потрібно відкривати його. Зловмисникам достатньо декілька секунд, аби встановити міні камеру та помістити в карткоприймач спеціальний пристрій для зчитування інформації з клієнтської картки. Ззовні такі пристрої взагалі не помітні. Їх можуть виявити лише спеціалісти банку.

Аналізуючи різноманітні тематичні форуми у DarkNet, можна сказати, що для підготовки вчинення таких злочинів злочинці використовують значні кошти. Адже повний комплект спецзасобів може перевищувати 6 тисяч євро. При цьому, він може «окупитися» власнику протягом кількох годин роботи скімера.

Зазвичай такі правопорушення вчиняться злочинними групами: один із учасників встановлює скімінговий пристрій на банкомат, інший – виготовляє підроблену банківську картку (так званий «білий пластик»), останній – обготівковує викрадені кошти. При цьому, для приховування слідів своєї діяльності, вони можуть знаходитися навіть в різних країнах.

З моменту компрометації до моменту фактичного зняття коштів може проходити не один тиждень. Тож спеціалісти рекомендують періодично змінювати PIN-код банківської картки. Також такі дії рекомендовано проводити після повернення із закордонної поїздки.

Аби мінімізувати ризики викрадення коштів з вашого банківського рахунку, кіберполіція радить:

1. Використовувати окремий номер телефону для зв’язки його з карткою (фінансовий номер) та не передавати його стороннім особам

2. Використовувати виключно офіційні додатки мобільного банкінгу. Інакше Ви можете завантажити собі фішинговий додаток

3. У більшості українських операторів мобільного зв’язку можливо підключити послугу додаткового паролю для здійснення операцій з SIM-карткою. Ця послуга значно знижає ризики перевипуску вашої картки

4. Не передавайте картку стороннім особам під час розрахунків в закладах харчування, магазинах тощо.

5. Не використовуйте неперевірені ресурси для оплати товарів чи послуг онлайн. Вони можуть бути фішинговими

6. Для онлайн-розрахунків рекомендовано використовувати сайти із захищеним протоколом (https://)

Якщо ж Ви все-таки стали жертвою подібних злочинів, радимо не зволікати та одразу повідомити про незаконне списання коштів працівників банку та поліції.

Звернутися до кіберполіції Ви можете особисто під час відвідування підрозділів кіберполіції або ж використовуючи форму зворотного зв’язку.