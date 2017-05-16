Кіберполіція радить, як не стати жертвою віруса-вимагача

Комп’ютерний вірус «WCry» (також відомий як «WannaCry» і «WannaCryptor»), поширений нещодавно, вже атакував загалом не менше 200 тисяч пристроїв по всьому світу, серед яких комп’ютери лікарень, державних структур та мобільних операторів, звичайних користувачів – у тому числі і в Україні. Як не потрапити в пастку до вимагачів та вберегти свій носій інформації від кібератаки – розповідає Департамент кіберполіції Національної поліції в Україні. Ознайомитися з рекомендаціями можна на сайті відомства.