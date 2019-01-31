Кількість хворих на грип у Кіровоградській області систематично зростає. Статистика

Серед жителів Кіровоградщини зросла кількість захворілих на грип.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

З початку епідемічного сезону в області зареєстровано 25 випадків грипу, викликаних вірусом грипу А (H3N2). Усі захворілі не були щеплені проти грипу.

На 4-му тижні нового року епідемічна ситуація із ГРВІ була відносно спокійною й показник захворюваності не перевищував епідпорогу (мінус 6,8 %).

З приводу ГРВІ до лікарень звернулось 4323 громадянина, з них 64 % діти. Загалом госпіталізовано 298 мешканця області.