Кількість “жертв” АЧС підприємства на Кіровоградщині збільшилась майже до 2 тисяч

Як раніше повідомляв Голос Громади, через африканську чуму свиней у с. Рівне Новоукраїнського району на ТОВ “Чапаєва” умертвили 337 голів свиней. Але вірус АЧС, який ще в середині січня вдалось локалізувати в одному із чотирьох корпусів ТОВ “Чапаєва”, розповсюдився на решту поголів’я. У результаті на підприємстві довелося умертвити ще близько двох тисяч свиней. Про це повідомляє УНН-Центр з посиланням на начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігора Бойчука.

За словами посадовця, для підтвердження африканської чуми було відібрано ще 60 проб крові з різних корпусів і в деяких пробах теж було отримано лабораторне підтвердження наявності вірусу. Тому межі карантинних заходів застосовуватимуться в радіусі трьох кілометрів від спалаху, а винищенню підлягає усе поголів’я, у тому числі і в селах. Станом на 23 січня майже 1800 голів на підприємстві вже знищено. Зараз триває другий етап заходів: встановлено пости на в’їздах у село Рівне, де також буде проведено знищення свинопоголів’я.

“У подальшому буде проведено компенсацію з обласного та частково з місцевих бюджетів”, — зазначив Ігор Бойчук.

Як повідомив Бойчук, у домогосподарствах у с. Рівне утримуються приблизно 1,5 тис голів свиней, які підлягають знищенню. Розслідування щодо причини появи спалаху на ТОВ “Чапаєва” ще продовжується фахівцями управління Держпродспоживслужби Новоукраїнського району спільно зі співробітниками нацполіції.