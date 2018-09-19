Кіноклуб Docudays UA“Канікули з користю” перевершив власні плани

Про це йшлося на прес-конференції, яка відбулася в художній галереї VashArt (вул. Грушевського,8), повідомляє «Голос Громади». Як вже розповідалося раніше, у рамках роботи клубу протягом літніх місяців (і навіть трохи пізніше) відбувалася демонстрація документальних стрічок, які номінувалися на міжнародних кінофестивалях. Глядачі (переважно школярі та студентська молодь) мали можливість безкоштовно відвідувати ці покази. Отож на прес-конференції керівник кіноклубу Анна Орловська доповіла про кількісні та якісні результати роботи кіноклубу, відгуки глядачів, подякувала партнерам, ЗМІ (і не в останню чергу – «Голосу Громади»), донорам.

Ось деякі з цих результатів. Кінопокази проходили не лише в художній галереї, але й у мікрорайоні Перемога та у с.Шарівці. Тематика кіноробіт – переважно про проблеми дотримання прав дитини і людини взагалі, а також екологічні питання. Замість запланованих 10-ти переглядів відбулося 12 (на прохання глядачів найцікавіші фільми демонструвалися повторно), всього їх відвідали 329 глядачів. Заповняючи анонімні анкети після кожного перегляду, вони мали можливість залишити відгуки та оцінити роботу кіноклубу за 5-бальною шкалою. Результати вийшли такими: у різних номінаціях «трійку» поставили від шести до нуля відсотків глядачів, решта оцінили і зміст фільмів, і роботу організаторів показу за найвищими балами.

Керівник проекту, засновниця VashArt Ірина Кваша: «Кожен з фільмів піднімав суспільно важливу тему, розширював горизонти світогляду, змушував замислитися. По-друге, завдяки спілкуванню в обговоренні після перегляду фільмів багато глядачів знайшли собі нових друзів за період канікул. І найголовніше – у ході виконання проекту активна молодь, яка долучилася до організації кінопоказів, набула неоціненного волонтерського досвіду. Збираємось і далі проводити кінопокази з повним аншлагом.

А керівник кіноклубу Анна Орловська вважає: «Команді проекту вдалося підвищити рівень освіченості олександрійців у галузі прав людини, у першу чергу – молоді міста. Глядачі не лише знайомилися щоразу з новою країною, а й обговорювали шляхи розв`язання суспільно важливих проблем і захисту прав людини. Та крім глядачів, кіноклуб об`єднав ще й модераторів і тренерів Олександрії, які впродовж літа випробовували свої навички роботи з аудиторією. Я щаслива бути причетною до навчання модераторів і реалізації цього проекту».

Отже, проект кіноклуб Docudays UA: “Канікули з користю” завершився, але не завершується кіно: організатори кіноклубу продовжують його роботу, про що буде розповідати «Голос Громади».