Кінологічні підрозділи та криміналістичні служби поліції, зокрема Кіровоградщини, отримали нові автомобілі (ФОТО та ВІДЕО)

Днями Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв передали 29 нових автомобілів кінологічним та криміналістичним службам по всім областям України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

«Маємо честь вручити нову техніку, 29 автомобілів для кінологів та криміналістів. Кожен з вас тепер буде мати можливість реалізувати свою професійну компетентність. Професійна компетентність та чесність – то чого ми хочемо від кожного поліцейського», – сказав Арсен Аваков.

Голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив велику роль в превентивній роботі та під час розкриття злочинів кінологів та криміналістів.

«Ми придбали вам спецтехніку – від вас правильно її експлуатувати та допомогти людям», – додав керівник Нацполіції.

Підрозділи кінологічних служб Нацполіції у Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях отримали 15 Renault Dokker.

Renault Duster були передані криміналістичним службам поліції у Кіровоградській, Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях.

Також 4 Renault Master передані для криміналістичних служб в Луганській, Миколаївській та Черкаській областях та Головного слідчого управління Нацполіції.

Автомобілі для криміналістів доукомплектовані криміналістичним валізами, камерами, фотоапаратами, ноутбуками, принтерами, планшетами, ліхтарями зі світлофільтрами та освітлювачами. Які були придбані за кошти держбюджету.

