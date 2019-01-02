Кір продовжує поширюватись Кіровоградщиною

За останній тиждень у Кіровоградській області зареєстровано 10 нових випадків кору, з них 5 випадків серед дітей.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

У місті Олександрії та Олександрійському районі на кір захворіло по 1 людині, у Кропивницькому троє осіб та 5-ро мешканців з Новомиргородського району.

На разі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору.

У 2018 році на Кіровоградщині зареєстровано 433 випадки кору, з них 209 у дітей та 4 випадки у вагітних.

Пам`ятайте! Єдиним захистом від кору є своєчасна вакцинація.