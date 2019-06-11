Кіровоградщина: 2 роки безвізу і понад 146 тисяч власників біометричних паспортів

Сьогодні, 11 червня, виповнюється два роки як почав діяти безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

За ці два роки підрозділи міграційної служби відвідали понад 146 тисяч жителів області, щоб отримати біометричний паспорт для виїзду за кордон.

У перші місяці безвізового в’їзду до ЄС попит на оформлення закордонних паспортів зріс удвічі. До такого збільшення охочих стати власниками біометричних документів у міграційній службі області готувались заздалегідь.

На той час вже у кожному районному підрозділі УДМС можна було отримати такий паспорт. Трохи пізніше підрозділи були підключені до електронної черги.

Такий паспортний ажіотаж тримався певний час і вже цього року почав знижуватись.

Загалом на Кіровоградщині мають закордонні паспорти з чіпом більше 205 тисяч жителів.