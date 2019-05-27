Кіровоградщина багата на мільйонерів. Скільки їх у нашій області?

Головне управління ДФС Кіровоградщини повідомило про наявних мільйонерів області за результатами кампанії з декларування доходів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Всього у Кіровоградській області налічується 66 мільйонерів, які задекларували наступне:

22 особи задекларували доходи від здійснення підприємницької діяльності,

12 осіб задекларували дивіденди,

10 осіб задекларували дохід від продажу (обміну) нерухомого майна,

6 осіб задекларували іноземні доходи,

5 осіб задекларували дохід у вигляді спадщини (дарування),

4 особи задекларували інвестиційний прибуток,

4 особи задекларували дохід від надання майна в оренду,

2 особи задекларували дохід від нотаріальної (адвокатської) діяльності,

1 особа задекларувала дохід у вигляді заробітної плати.