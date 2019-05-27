Кіровоградщина багата на мільйонерів. Скільки їх у нашій області?

Головне управління ДФС Кіровоградщини повідомило про наявних мільйонерів області за результатами кампанії з декларування доходів.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ ДФС у Кіровоградській області.
Всього у Кіровоградській області налічується 66 мільйонерів, які задекларували наступне:
22 особи задекларували доходи від здійснення підприємницької діяльності,
12 осіб задекларували дивіденди,
10 осіб задекларували дохід від продажу (обміну) нерухомого майна,
6 осіб задекларували іноземні доходи,
5 осіб задекларували дохід у вигляді спадщини (дарування),
4 особи задекларували інвестиційний прибуток,
4 особи задекларували дохід від надання майна в оренду,
2 особи задекларували дохід від нотаріальної (адвокатської) діяльності,
1 особа задекларувала дохід у вигляді заробітної плати.