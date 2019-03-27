Кіровоградщина долучилась до Всеукраїнської акції боротьби з туберкульозом «Настав час»

Щороку в Україні страшна хвороба забирає життя 3700 людей, щодня – в середньому 10 громадян. За статистикою 2018 року Кіровоградська область поступалася лише Одеській по захворюваності на туберкульоз.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Лікарі епідеміологи для студентів медичних навчальних закладів Кіровоградщини проводять роз`яснювально-інформативні заходи у рамках Всеукраїнської акції «Настав час».

За даними ВООЗ 23 % випадків захворювання в Україні не виявляють. Якщо офіційна статистика говорить, що на туберкульоз хворіє кожен 50 мешканець держави, то з урахуванням прихованих випадків ця загроза набуває більшого масштабу.

Зупинити туберкульоз реально – це вже «не страшний вирок для людства». Це на досвіді обласних профільних установ доведено і перевірено. При цьому найголовніше пильне ставлення до власного здоров’я і своєчасні профілактичні заходи серед яких є щеплення проти туберкульозу.