Кіровоградщина: кому і на скільки підвищать пенсію з 1 липня?

З 1 липня 2019 року органами Пенсійного фонду України будуть автоматично проведені перерахунки пенсійних виплат у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з

1 липня 2019 року збільшиться прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність з 1497 грн до 1564 грн.

Перерахунку підлягатимуть:

мінімальні розміри пенсій;

доплата за понаднормативний стаж;

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

підвищення ветеранам війни;

підвищення жертвам нацистських переслідувань;

мінімальні розміри пенсій учасникам бойових дій та інвалідам війни;

мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

надбавка донорам.

Таким чином, пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі (1497 грн) збільшаться на 67 грн і становитимуть 1564 грн.

Тим особам, які отримують пенсійні виплати більші за мінімальні, буде перераховано доплату за понаднормативний стаж, яка визначається у відсотках від прожиткового мінімуму.

Розміри підвищення пенсій з 01.07.2019 р. кожному пенсіонеру визначатимуться в індивідуальному порядку та в залежності від того, яка складова пенсійної виплати перераховуватиметься (доплата за понаднормативний стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення або надбавки).

Звертаємо увагу, що право на перерахунок пенсії з 01.07.2019 р. мають лише непрацюючі пенсіонери.

Працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму здійснюється після звільнення з роботи.

Нагадуємо працюючим або тим, які займаються підприємницькою діяльністю, пенсіонерам, про необхідність своєчасного (протягом 10 днів з дня працевлаштування) повідомлення органів Пенсійного фонду України про своє працевлаштування.