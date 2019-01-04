Кіровоградщина – лідер з кількості введених в експлуатацію новозбудованих амбулаторій

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У Кіровоградській області вже приймають своїх пацієнтів 10 амбулаторії, які збудовані в рамках реалізації програми «Сільська медицина» за ініціативи Президента України Петра Порошенка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

До списку робочих медичних закладів входять сільські амбулаторії в селах Червона Кам’янка Олександрійського району, Криничуватка Устинівського району, Зибкове Онуфріївського району, смт Єлизаветградка Олександрівського району, Червоновершка Компаніївського району, Трепівка Знам’янського району, Златопілля Бобринецького району.

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Раніше в області запрацювали ще 3 амбулаторії — в селах Протопопівка Олександрійського району, Панчеве Новомиргородського району і Велика Виска Маловисківського району.

У держбюджеті-2019 передбачено субвенцію на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 1,0 млрд грн. Додатково з 2018 року перехідні залишки – понад 4 млрд грн.

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Підкреслимо, що по Україні схвалено до фінансування 517 проектів будівництва нових амбулаторій на суму 2,9 млрд гривень, також закупівля 497 службових автівок для нових амбулаторій.

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