Кіровоградщина на 50% буде споживати енергію від сонячних електростанцій

Днями на Раді регіонального розвитку Кіровоградщини у Кропивницьку голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, що в найближчі два роки в планах Кіровоградщини перевести область на 50% забезпечення енергією від сонячних електростанцій та побудова сонячних електростанцій загальною потужністю 200 МВт.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського Центру розвитку місцевого самоврядування у Facebook.

Посадовець наголосив, що на сьогодні в Кіровоградській області 450 домогосподарствах облаштовані сонячними електростанціями, які дають в загальному об’ємі приблизно 12 МВт.

«Загалом в області збудовано 31 сонячна електростанція, які разом дають 70 МВт, а область споживає майже 400 МВт. Тому в планах області – збудувати в найближчі 2 роки електростанції на 200 МВт та на 50% забезпечити Кіровоградщину енергією від сонячних станцій. Це і є та енергетична незалежність, про яку ми так багато говоримо. Думаю, що цей напрямок в області розвиватиметься» – підкреслив Сергій Кузьменко.