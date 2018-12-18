Кіровоградщина наближається до епідемічного порогу з ГРВІ

На сьогодні захворюваність на ГРВІ в області наближається до епідемічного порогу.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру у Кіровоградській області.
За минулий тиждень до медичних закладів з приводу ГРВІ звернулось 4 567 мешканців області. Госпіталізовано 321. Серед хворих 74 % діти.
Рівень захворюваності наближається до епідпорогу (мінус 1,5 %).
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Грип в Кіровоградській області не зареєстрований.
Загалом в Україні захворюваність перевищує епідпоріг на 1,8 %.
Нагадаємо, що надійним захистом від грипу є своєчасна імунізація сезонними протигрипозними вакцинами.
На Кіровоградщині з початку епідсезону проти грипу вакциновано 3477 осіб, зокрема 26,1% дитячого населення.