Кіровоградщина наближається до епідемічного порогу з ГРВІ

На сьогодні захворюваність на ГРВІ в області наближається до епідемічного порогу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Лабораторного центру у Кіровоградській області.

За минулий тиждень до медичних закладів з приводу ГРВІ звернулось 4 567 мешканців області. Госпіталізовано 321. Серед хворих 74 % діти.

Рівень захворюваності наближається до епідпорогу (мінус 1,5 %).

Грип в Кіровоградській області не зареєстрований.

Загалом в Україні захворюваність перевищує епідпоріг на 1,8 %.

Нагадаємо, що надійним захистом від грипу є своєчасна імунізація сезонними протигрипозними вакцинами.

На Кіровоградщині з початку епідсезону проти грипу вакциновано 3477 осіб, зокрема 26,1% дитячого населення.