Кіровоградщина отримала кошти для виплати компенсацій та допомог чорнобильцям

Надійшли кошти для виплати компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

12 вересня 2017 року для виплати компенсацій та допомог за бюджетною програмою “Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” на рахунки управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів направлені кошти у сумі 1,575 млн. грн.

Виплати будуть здійснюватись відповідно до чинного законодавства.

За січень-серпень 2017 року забезпечено виплатою компенсацій та допомог 5,8 тис. громадян на суму 14,5 млн. грн.