Кіровоградщина потрапила до списку лідерів проекту «Сільська медицина»

Днями відбулась селекторна нарада з регіонами щодо проекту «Сільська медицина», ініційована Президентом України Петром Порошенком, мета якої є – зниження смертності від захворювань за 3-ма найпоширенішими в Україні нозологіями: серцево-судинні, бронхіальна астма, цукровий діабет.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Нараду провів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Також в нараді прийняв участь перший заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко.

На сьогодні, повним ходом йде будівництво сучасних медичних амбулаторій у селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади Олександрійського району, та у селі Панчевому Новомиргородського району, що на Кіровоградщині.

«Ми оцінюємо стан виконання робіт областями за дуже простими критеріями. Це розробка проектної документації, отримання експертизи, оголошення про початок будівництва, укладення договору з генпідрядними організаціями тощо. За виконанням цих завдань, областями-лідерами на сьогодні є Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Кіровоградська і Рівненська області» – підкреслив Геннадій Зубко.