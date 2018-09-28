Кіровоградщина приймає Всеукраїнські змагання з велоспорту та туризму!

28 вересня у Кропивницьку під гаслом «Ми за здоровий спосіб життя!» відбулося урочисте відкриття Кубку України серед юнаків з велосипедного та пішохідного туризму. Повідомляє Голос Громади з посилання на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко привітав організаторів та учасників змагань із Всесвітнім днем туризму і побажав останнім здоров’я та перемоги.

Кубок проходить на базі Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді і триватиме до 30 вересня.

У змаганнях беруть участь 370 юних шанувальників туризму із 16 областей України (Полтавська, Харківська, Вінницька, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська,Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та міста Київ).