Кіровоградщина приєдналася до всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»

Під час проведення апаратної наради в облдержадміністрації директор департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук доповіла, що впродовж квітня-травня на Кіровоградщині пройде всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Метою акції є наведення на територіях населених пунктів належного санітарного стану після зими, створення сприятливих для життєдіяльності населення умов, а також для збереження об’єктів загального користування.

Задля виконання поставлених завдань акції районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування повинні забезпечити комплекс відповідних заходів на підпорядкованих їм територій, серед яких прибудинкові території, спортивні та дитячі майданчики, парки, сквери, кладовища, пам`ятники, братські могили, меморіальні комплекти тощо.