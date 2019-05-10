Кіровоградщина серед лідерів з надання послуг телемедицини

З початку тестування телемедицини в 5 областях України у 905 амбулаторіях проведено 154 телемедичні консультації.

Повідомляє Голос Громади с посиланням на сайт Кіровоградську ОДА.

«На обласному рівні ми підібрали 268 вузькопрофільних спеціалістів, які консультують сімейних лікарів за допомогою телемедицини на другому та третьому рівнях. Лідерами цього процесу є Харківська, Кіровоградська і Полтавська області. Вже включились до впровадження телемедицини Луганська, Донецька, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська і Київська області», – йдеться у повідомлені.

За 2019-2020 роки планується покрити всі амбулаторії мережею інтернет, забезпечити телемедичним обладнанням та необхідним транспортом.