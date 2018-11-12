Кіровоградщина увійшла до трійки лідерів за темпами ремонту доріг територіального та державного значення

Служба автомобільних доріг Кіровоградської області у 2018 році увійшла до списку трійки лідерів за темпом виконання запланованих ремонтних робіт автошляхів області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних шляхів Кіровоградської області.

В рамках децентралізації у власності Служби залишилися лише дороги територіального та державного значення.

На сьогодні Служба відповідає за 2037,8 км доріг загального користування. З них: міжнародних – 396,5 км, національних – 348,5 км, регіональних – 66,2 км, територіальних – 1226,6 км. Також, 38 км дороги М-05 Київ-Одеса, які нещодавно перейшли від Черкаської служби автодоріг.

Завдяки підтримці Уряду та Автодору дії стали злагодженими та помітними.

Завдяки надходженням коштів з держбюджету у поточному році розподілення відбулося наступним чином:

поточний середній ремонт – 486,850 млн. грн;

експлуатаційне утримання – 120,9 млн. грн.;

будівництво, реконструкція (проектні роботи майбутніх років) – 3,2 млн. грн.;

капітальний ремонт (проектні роботи майбутніх років) – 4,5 млн. грн.

Додатковим джерелом фінансування в рамках експерименту є надходження коштів з так званих митних коштів.

Предметом гордості Служби є завершення будівництва об’їзної дороги міста Знам’янка, яке стало першим новим будівництвом в Україні за останні п’ять років.

Крім будівництва доріг роботи направлені на їх збереження та гарантію на відповідний термін.

Крім того, значний обсяг робіт виконано в рамках експлуатаційного утримання та виконання заходів безпеки дорожнього руху: ліквідовано 146011 м2 ямкості доріг, поновили 780 км дорожньої розмітки, встановили та замінили 1400 штук дорожніх знаків.

До того ж, автодорожні служби області готуються до настання несприятливих погодних умов та активно запасаються необхідними матеріалами.

В наступному році дорожники планують закінчити ремонт доріг М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, М-22 Полтава-Олександрія та Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. До задумів 2019 року входить складення плану ремонту найбільш важливих доріг: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя та Н-01 Київ-Знам’янка.