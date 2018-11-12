Кіровоградщина увійшла до трійки лідерів за темпами ремонту доріг територіального та державного значення

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Служба автомобільних доріг Кіровоградської області у 2018 році увійшла до списку трійки лідерів за темпом виконання запланованих ремонтних робіт автошляхів області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних шляхів Кіровоградської області.

В рамках децентралізації у власності Служби залишилися лише дороги територіального та державного значення.

На сьогодні Служба відповідає за 2037,8 км доріг загального користування. З них: міжнародних – 396,5 км, національних – 348,5 км, регіональних – 66,2 км, територіальних – 1226,6 км. Також, 38 км дороги М-05 Київ-Одеса, які нещодавно перейшли від Черкаської служби автодоріг.

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Завдяки підтримці Уряду та Автодору дії стали злагодженими та помітними.

Завдяки надходженням коштів з держбюджету у поточному році розподілення відбулося наступним чином:

  • поточний середній ремонт – 486,850 млн. грн;
  • експлуатаційне утримання – 120,9 млн. грн.;
  • будівництво, реконструкція (проектні роботи майбутніх років) – 3,2 млн. грн.;
  • капітальний ремонт (проектні роботи майбутніх років) – 4,5 млн. грн.
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Додатковим джерелом фінансування в рамках експерименту є надходження коштів з так званих митних коштів.

Предметом гордості Служби є завершення будівництва об’їзної дороги міста Знам’янка, яке стало першим новим будівництвом в Україні за останні п’ять років.

Крім будівництва доріг роботи направлені на їх збереження та гарантію на відповідний термін.

Крім того, значний обсяг робіт виконано в рамках експлуатаційного утримання та виконання заходів безпеки дорожнього руху: ліквідовано 146011 м2 ямкості доріг, поновили 780 км дорожньої розмітки, встановили та замінили 1400 штук дорожніх знаків.

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До того ж, автодорожні служби області готуються до настання несприятливих погодних умов та активно запасаються необхідними матеріалами.

В наступному році дорожники планують закінчити ремонт доріг М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине, М-22 Полтава-Олександрія та Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв. До задумів 2019 року входить складення плану ремонту найбільш важливих доріг: М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя та Н-01 Київ-Знам’янка.

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