Кіровоградщина входить в п’ятірку областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій

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Кіровоградська область входить в ТОП-5 областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій (СЕС) в домогосподарствах.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження  України.

ТОП-5 має наступний вигляд:

  • Дніпропетровська (882);
  • Київська (838);
  • Тернопільська (664);
  • Івано-Франківська (484);
  • Кіровоградська (469).

Загалом, по завершенню 2018 року близько 7,5 тис. українських родин встановили СЕС загальною потужністю майже 160 МВт. Дана статистика в порівнянні з минулим роком збільшилась в понад два рази.

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