Кіровоградщина входить в п’ятірку областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій

Кіровоградська область входить в ТОП-5 областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій (СЕС) в домогосподарствах.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
ТОП-5 має наступний вигляд:
- Дніпропетровська (882);
- Київська (838);
- Тернопільська (664);
- Івано-Франківська (484);
- Кіровоградська (469).
Загалом, по завершенню 2018 року близько 7,5 тис. українських родин встановили СЕС загальною потужністю майже 160 МВт. Дана статистика в порівнянні з минулим роком збільшилась в понад два рази.
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