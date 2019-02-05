Кіровоградщина входить в п’ятірку областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій

Кіровоградська область входить в ТОП-5 областей з найбільшою кількістю встановлених сонячних електростанцій (СЕС) в домогосподарствах.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

ТОП-5 має наступний вигляд:

Дніпропетровська (882);

Київська (838);

Тернопільська (664);

Івано-Франківська (484);

Кіровоградська (469).

Загалом, по завершенню 2018 року близько 7,5 тис. українських родин встановили СЕС загальною потужністю майже 160 МВт. Дана статистика в порівнянні з минулим роком збільшилась в понад два рази.