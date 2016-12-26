Під час апаратної наради сьогодні, 26 грудня 2016 року директор департаменту інфраструктури та промисловості Олександр Корнюша поінформував про стан впровадження в області заходів із енергоефективності.

Посадовець розповів про проект ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ”, який проходить в області протягом 2014-2016 років. Наразі реалізується 28 енергоефективних та енергозберігаючих мікропроектів, серед яких і Новопразька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, про яку раніше повідомляв Голос Громади.

Крім цього, Корнюша повідомив, що також було залученню кредитні кошти Європейського Інвестиційного Банку на реалізацію проекту “Оптимізація системи теплозабезпечення шляхом децентралізації системи теплопостачання м. Олександрія Кіровоградської області” у рамках проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”. Загальна вартість вищезазначеного проекту 18,4 млн. євро.