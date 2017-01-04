Рік, що минув, був для України складним і наповненим суперечливими подіями. Однак були в ньому й позитивні новини, про які не завжди писали у своїх стрічках провідні агентства чи розповідали з екранів телевізорів. А, між тим, наша країна має чим пишатися. Так само, як і наша Кіровоградщина.

Так, за інформацією сайту OZONу Кіровоградській області минулоріч зібрали урожай із 744 тис. гектарів олійних культур, таким чином випередивши всі інші області України.

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Здобутки ж інших регіонів можна переглянути на схемі.

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