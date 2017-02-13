Про це сьогодні, 13 лютого 2017 року під час апаратної наради повідомив полковник обласного військового комісаріату Ярослав Кучер.

За інформацією посадовця, наразі Кіровоградська область займає 6 позицію в Україні за показниками добору до контрактної армії, що є спільним завданням і з Кіровоградською ОДА.

50% з загального набору було відпрацьовано без зайвих питань, але, як зазначив Кучер, деякі фахівці працювали не досить якісно. Зокрема, найнижчі показники було зафіксовано в Благовіщенському районі.