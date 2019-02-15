Кіровоградщина займає друге місце в Україні по захворюваності тварин на сказ

За статистикою минулого року на Кіровоградщині було зареєстровано 115 випадків сказу тварин.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УУН.

Сказ тварин не рідкість і невтішна статистика реєструється по всій території України, але в Кіровоградська область в даному підсумку за 2018 рік займає друге місце за кількості лабораторно зареєстрованих випадків, поступаючись лише Вінницькій області (217 зареєстрованих випадків).