Кіровоградщина зайняла перше місце серед областей, які завершили посів ярих зернових та зернобобових культур

27

  Кіровоградська область вже завершила посів ярих зернових та зернобобових культур – засіяно 483 тисячі  га. Цей показник складає 100% від прогнозованих під ці культури площ. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської обласної ради.

   Облрадою вже затверджені програма розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки та програма розвитку земельних відносин у Кіровоградській області на 2016-2020 роки. З обласного бюджету в поточному році вже заплановано виділити понад 630 тисяч гривень на їх реалізацію.

Читайте також:  В Олександрії затримали «за гарячими слідами» чоловіка, який завдав ножових поранень

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ