Як раніше повідомляв Голос Громади, 16 листопада 2016 року профільний Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, підтримав законопроект № 4916, в якому мова йде про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо надання соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд.

Сьогодні ж, 15 лютого, у Кіровоградській ОДА відбулася нарада з питання підготовки державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення області. Під час наради обговорювали основні заходи, що впроваджуватимуть на Кіровоградщині для радіаційного захисту населення, передає УНН-Центр.

Як повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко, сьогодні область приступає до практичної роботи щодо створення програми. Як повідомив народний депутат України Костянтин Яриніч, на державному рівні Кіровоградщині готові виділити 42 млн грн на виконання заходів, що будуть заплановані в програмі. Вони можуть бути спрямовані на започаткування постійного моніторингу стану навколишнього середовища на території області, реабілітацію забруднених територій для зниження дозових навантажень на населення, посилення соціального захисту населення, забезпечення відділень лікарень сучасним медичним обладнанням для виявлення та профілактики оноклогічних хвороб, а також оздоровлення жителів міста.

Планується, що програма буде розроблятися з перспективою реалізації на п’ять років. Однак експерт Міністерства екології Тарас Іващенко відзначив, що обмежитись 5-річною програмою не вдасться, адже вирішення проблеми рекордної кількості онкозахворювань у населення потребує довгострокових стратегій.

Директор департаменту екології Кіровоградської ОДА Олександр Ковтунов зазначив, що доцільно до реалізації програми буде долучити й кошти обласного бюджету, використавши їх на створення самої програми.

Особливо потребують постійних моніторингів рівня радону в повітрі освітні заклади. В області такі вимірювання проводилися разово і неперіодично, а також не в усіх закладах. Утім наявні застарілі показники свідчать, що у 26 школах області рівень радону перевищений у 50 разів, що є гарантією ракових хвороб учнів у майбутньому.

Додамо, що у Кіровоградській ОДА зазначили, всі пропозиції чекають до кінця тижня, аби сформувати чіткий список заходів, які необхідно включити до програми радіаційного захисту. Опісля приступлять до її написання.