Надходження від митних платежів за січень-квітень цього року були перевиконані на 167,0 млн.грн. З огляду на це частину коштів було направлено на ремонт доріг. Про це повідомляє прес-служба ДФС у Кіровоградській області.

Так, в рамках експерименту, за останні 4 місці 50% від перевиконання надходжень митних платежів, для забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування, було направлено 81,1млн.грн.

Найбільше коштів на ремонт доріг акумульовано у березні – квітні (38,5млн.грн. та 32,7млн.грн. відповідно).