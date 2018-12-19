Кіровоградська область додатково отримала вакцину для профілактики кору

У грудні 2018 року Кіровоградщина додатково отримала 9 410 доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи, що були придбані за кошти Державного бюджету України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Наразі всі медичні заклади забезпечені достатньою кількістю імунобіологічних препаратів для своєчасної імунізації проти кору, краснухи та паротиту.

Кір – це вакцинокерована інфекція. Тож своєчасна профілактика та щеплення захистить вашу дитину від кору.