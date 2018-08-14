Кіровоградська область одна з перших областей, де вже розпочався процес будівництва нових сільських амбулаторій

Начальник управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА Сергій Проненко повідомив, що минулого тижня проводилась нарада з підрядними будівельними організаціями, з якими уже укладено договори на будівництво нових сільських амбулаторій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Будівництво амбулаторії, як вже повідомляв Голос Громади, вже розпочато в селі Протопопівка, а в двох інших районах проведено авансові платежі.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, максимальний термін будівництва амбулаторії за типовим планом передбачає чотири місяці.