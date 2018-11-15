Кіровоградська область отримає кошти на розвиток територій та інституцій

Центр реформ та місцевого розвитку оголосили переможців конкурсу грантів, спрямованих на розвиток інституційної спроможності.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До переліку переможців увійшли Агенції регіонального розвитку Кіровоградської, Полтавської, Запорізької та Волинської областей.

Виділені кошти в загальній сумі 3316 000 гривень будуть направлені на інституційний розвиток Агенцій, налагодження зв’язків з міжнародними партнерами та підготовку планувальних проектів.

15 листопада в Києві відбудеться підписання угод про співпрацю між Агенціями різних областей та грантових угод з центром реформ та місцевого розвитку.