Кіровоградська область посідає четверте місце серед областей за показниками виконання урядової програми «Доступні ліки»

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Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко та директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко прийняли участь в он-лайн нараді з питань виконання в державі урядової програми «Доступні ліки», яку проводив заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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За підсумками першого півріччя 2018 року  даної програми  складено загальний рейтинг регіонів, в якому Кіровоградщина посідає четверте місце. А за показниками використаних коштів, передбачених державою на компенсацію вартості ліків – друге місце.

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