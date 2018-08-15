Кіровоградська область посідає четверте місце серед областей за показниками виконання урядової програми «Доступні ліки»

Перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко та директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко прийняли участь в он-лайн нараді з питань виконання в державі урядової програми «Доступні ліки», яку проводив заступник Міністра охорони здоров’я України Роман Ілик.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За підсумками першого півріччя 2018 року даної програми складено загальний рейтинг регіонів, в якому Кіровоградщина посідає четверте місце. А за показниками використаних коштів, передбачених державою на компенсацію вартості ліків – друге місце.