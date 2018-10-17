Кіровоградська область приєдналася до проекту «Є ліки»

До проекту «Є ліки» були приєднані всі області України окрім двох. І ось стало відомо, що сайт «Є ліки» поповнився: Кіровоградською та Миколаївською областями. Інформує Голос Громади з посиланням на сторінку «Пацієнти України» у Facebook.

З цього слідує, що всі медичні заклади Кіровоградської області також будуть інформувати про наявні у них лікарських засобів через платформу «Є ліки».

Наразі, процес підключення лікарень до платформи триває і незабаром пацієнти області зможуть перевіряти наявність необхідних ліків, які були придбані за кошти держави.