Кіровоградська облрада звернеться до Уряду з проханням прискорити процес перерахунку “військових” пенсій

Відповідне рішення підтримали депутати Кіровоградської обласної ради сьогодні, 12 лютого.

Так, обласна рада під час позачергової сесії підтримала звернення до держави щодо прискорення процесу перерахунку пенсій колишнім працівникам силових структур, військовослужбовцям.

За це рішення проголосували 47 депутатів.

Крім цього, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час проведення щотижневої апаратної наради нагадав, що перший етап підвищення виплат пенсіонерам відбувся минулого року – відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”. “Але пенсійна реформа не завершена, вона продовжується і стосується різних верст населення, зокрема військових пенсіонерів і тих, хто працював у органах внутрішніх справ. Хочу наголосити, що є позиція Уряду, згідно з якою такі пенсії будуть перераховані з 1 січня 2018 року, але після прийняття відповідного закону Парламентом”, – повідомив Сергій Кузьменко.