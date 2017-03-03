За головування першого заступника керівника Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Коваленка відбулося засідання Ради з питань молодіжної політики при ОДА. Про це повідомила прес-служба обласної адміністрації у п’ятницю, 3 березня.

На засіданні було заслухано доповіді про проведення заходів державної політики підтримки молоді у 2016 році, а також окреслено плани на їх проведення у поточному році.

Так, протягом року заплановані соціальні акції «Відповідальність починається з мене» (спрямована на профілактику алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління), «Серце до серця» (у ході якої буде зібрано кошти для купівлі діагностичного обладнання дитячій обласній лікарні), екологічні заходи «Зробимо Україну чистою разом». Представники ОДА закликали молодь регіону активніше долучатися до запланованих ініціатив.