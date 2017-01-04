На Кіровоградщині, та, зокрема в Олександрі вже перевищений епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРІ. Як відомо, захворювання на грип здебільшого починається гостро, з проявів загальної інтоксикації (озноб, відчуття жару, сильний головний біль, біль в очах). Хворого турбують загальна слабкість, ломота в попереку, суглобах, м’язовий біль, порушується сон. Здебільшого на другу добу хвороби з’являється сухий кашель, починає турбувати біль у грудях. Носове дихання порушене через набряк слизової оболонки. Температура тіла може сягати 38-40°С, утримуватись на такому рівні 2-3 доби.

Друга хвиля гарячки є більш небезпечною, адже тривати вона може довше 5-7 діб, що свідчить про розвиток бактеріальних ускладнень (бронхіт, пневмонія, набряк легень і мозку, гайморит, фронтит, отит тощо).

Тож, якщо в сім’ї є хворий на грип бажано дотримуватися наступних рекомендацій:

— Ізолювати його в окрему кімнату.

— Обмежити доступ до хворого членів родини, осіб, що проживають з ним разом, крім тих, які доглядають за ним.

— Під час спілкування з хворим необхідно надягати маску на хворого, яку потрібно змінювати кожні 4 години.

— Після спілкування з хворим на грип необхідно швидко, ретельно вимити руки з милом.

— У хворого на грип повинен бути окремий посуд, рушник, засоби особистої гігієни.

— Підтримувати у приміщенні чистоту з використанням наявних у господарстві засобів для чищення.

— Коли хворий кашляє або чхає, необхідно прикривати носа та рота одноразовою хустинкою чи серветкою, яку після використання необхідно викинути у смітник.

— Необхідно часто мити руки з милом. Також ефективним є протирання рук вологими серветками, що містять у своєму складі спирт.

— Намагайтеся не торкатися очей, носа або рота, оскільки вони є можливими «воротами» проникнення збудника.

— Намагайтеся покращити повітрообмін у місці перебування хворого. Необхідно постійно провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання. Регулювання вологості повітря в приміщеннях є одним з важливих способів профілактики грипу.

За матеріалами Кіровоградського обласного лабораторного центру.