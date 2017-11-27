Кіровоградську міську раду перейменували

За відповідне рішення щодо перейменування Кіровоградської міської ради проголосували 26 депутатів, 5 депутатів утрималися, 2 проголосували проти такого рішення, не голосували 4.

Зазначимо, що на розгляд депутатів було запропоновано три ймовірних назви міської ради: Центральноукраїнська, Кропивницька та міська рада Кропивницького. Також свій варіант назви озвучили й активісти, які завітали на засідання.

У ході обговорень більшість депутатів підтримали і проголосували за варіант “Міська рада Кропивницького”.