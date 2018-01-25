Кіровоградську область хочуть перейменувати

Відповідну петицію щодо перейменування Кіровоградської області нещодавно було опубліковано на сторінці офіційного інтернет-представництва Президента України.

Ініціатор електронної петиції Лисенко Юлія пропонує змінити назви двох областей – Дніпропетровської та Кіровоградської, які містять символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Станом на 25 січня петицію за перейменування підтримали 63 особи з необхідних 25 000 голосів.

Зміст петиції далі:

“В 2015 році з метою недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації за національною, соціальною, класовою, етнічною, расовою або іншими ознаками у майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України було прийнято Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

У виконання норм цього закону в 2016 році було змінено назву міста Кіровоград Кіровоградської області на місто Кропивницький, а м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро.

Відповідно до частин першої та другої статті 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Таким чином, для зміни назви областей України необхідно внести відповідні зміни до Конституції України.

Законопроект про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради України не менш ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України або Президентом України.

Наразі у Верховній Раді не зареєстровано жодного законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо зміни назв Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Разом з тим, 31 серпня 2015 року було попередньо схвалено законопроект №2217а, щодо децентралізації влади, яким, в тому числі, пропонується визначити, що до повноважень Верховної Ради належить найменування і перейменування поселень, громад, районів, областей.

Отже, відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» просимо Вас вчинити всіх необхідних заходів щодо зміни назв Дніпропетровської та Кіровоградської областей, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму”.