Клієнтам Приватбанку слід бути обачними: шахраї розповсюджують нову аферу (ФОТОФАКТ)

Мережею Інтернет поширюється новий вид афери, який спрямований на клієнтів Приватбанку.

Інформує Голос Громади.

В повідомленнях шахраї від імені банку пропонують пройти опитування та отримати винагороду 8 тисяч гривень.

Що відбувається після проходження такого опитування – невідомо, однак, глава прес-служби Приватбанку Інна Музичук повідомила, що банківська установа не має причетності до даних дій.

При підозрах та сумнівах стосовно такої інформації слід телефонувати на «гарячу лінію» Приватбанку за номером 3700 й проконсультуватись щодо правдивості подібних повідомлень.