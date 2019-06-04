Цього літа клієнти ПриватБанку зможуть отримати гарантований кешбек в розмірі 100 грн за отримання або відправлення міжнародних грошових переказів за допомогою карт Mastercard.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «ПриватБанку».

Для цього потрібно зареєструватися в акції, отримати або відправити міжнародний переказ на суму від 50 євро і використовувати карту Mastercard для оплати товарів і послуг (оплатити картою не менше 5 разів на суму від 50 грн).

У програмі кешбека беруть участь всі види термінових грошових переказів, які можна отримати і відправити в ПриватБанку: SWIFT, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, «Хазрі», MEEST, Welsend, GMT, STB Union, Worldcom Finance, Albercom Ltd.

Також, отримати кешбек зможуть одержувачі платежів від міжнародних партнерів, серед яких TransferGo, Payoneer, TransferWise, Paxum і інші партнери та учасники системи PrivatMoney.