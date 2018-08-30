Клуб Docudays UA виконав своє завдання, але кіно на цьому не закінчується

Клуб документального кіно «Docudays UA “Канікули з користю”, який діяв в Олександрії протягом трьох місяців за підтримки Національного Фонду Демократії, завершив свою програму. Як повідомляв раніше «Голос Громади», протягом літніх канікул глядачі-члени кіноклубу мали змогу щотижня переглядати документальні фільми, номіновані на Міжнародному фестивалі документального кіно з прав людини.

А фінальним акордом програми став фільм «Боротьба Джамали». Як сказала керівник кіноклубу Анна Орловська, саме ця кінострічка була обрана як заключна, не випадково, адже завершення проекту збіглося у часі з цілим комплексом заходів святкування Дня незалежності України, які проводилися спільно олександрійською художньою галереєю VashArt, кіноклубом та ГО «Спілка митців Олександрійщини». І ця робота, знята журналісткою телебачення Швеції Елін Йонссон, як ніяка інша, дуже гостро і проникливо торкається відразу двох тем: прав людини і її самоідентифікації у плані приналежності до Батьківшини (як великої, так і малої).

Півгодинна кінострічка лише зовсім небагато часу приділяє головній героїні, як переможниці Євробачення-2016 – всього кілька кадрів її виступу на сцені. Все інше – це яскравий і дуже особистісний портрет сильної жінки Сусанни Джамаладінової, відомої всім нам, як Джамала. Знімальна група окремо спілкувалася зі співачкою, а також деякий час провела вдома у її батьків в Криму. Ось, розмовляючи, журналістка допомагає главі родини, який готує великий казан татарського плову з нагоди далеких і шановних медійних гостей, а потім всі разом сидять за обіднім столом, продовжуючи бесіду. Але теми розмови не надто веселі і святкові. Батьки розповідають про те, що залишилося «за кадром» тріумфу їхньої дочки на пісенному конкурсі: як на них і на Джамалу чинився шалений психологічний тиск з боку анонімних проокупаційних сил в Криму до її виступу на Євробаченні і скільки було вилито інформаційного бруду з різних проросійських ЗМІ на співачку після її перемоги. І хоча відтоді вже минуло достатньо часу, та тривога не полишає старших Джамаладінових і зараз: корінне населення в Криму продовжує зазнавати утисків людських прав, число зниклих без вісти татар перевалило за три десятки, половину з яких потім вже знаходили мертвими, а так званій владі та правоохоронним органам півострова до цього немає ніякого діла. «Таке враження, що нас просто виживають з нашої батьківщини», – говориться у фільмі. І батьки Джамали вважають нероздільними поняття своєї батьківщини, Криму та України.

Бесіду з самою Джамалою зафільмовано в студії звукозапису, очевидно, в Києві. ЇЇ розповідь ще сумніша: це, власне, те, про що йдеться у конкурсній пісні співачки під назвою «1944» – про депортацію кримських татар. Бабуся Джамали всі ті жахи пережила сама: коли людям давали півгодини на збір, а потім запихали їх у переповнені товарні вагони, які не годяться навіть для худоби і тижнями везли подалі від дому. Третина депортованих просто не доїхала до місць призначення – вони померли від голоду і спраги ще в дорозі. У співачки, яка переповідає на камеру почуте в дитинстві, весь час на очі навертаються сльози: одна з дітей її тоді ще молодої бабусі, 8-річна донька так само померла у вагоні і конвоїри просто викинули її з потягу на ходу…

Джамала народилася в Киргизії і прожила там до семирічного віку. Лише у 1989 році, з великими труднощами її родині вдалося повернутися на свою історичну батьківщину – в Крим. Саме український Крим вона і вважає нею, не раз наголошуючи на цьому у бесіді: «Киргизія – це тільки моє місце народження». ..

Під час традиційного обговорення глядачі ділилися своїми враженнями. Зокрема волонтерка проекту, студентка політехнічного коледжу Дарина Чітадзе сказала «Голосу Громади»: «Кіноклуб мені дуже сподобався: є над чим поміркувати. Саме тому я запропонувала свою допомогу проекту. Ще попередній фільм «Абетка» справив на мене велике враження, а «Боротьбу Джамали» я взагалі довго буду осмислювати, адже про всю глибинність і жахливість поняття «депортація» я раніше якось не знала. Шкода, що ці програмні кінопокази завершилися разом з канікулами, але вони, безумовно, були справді корисними».

А керівник кінопоказів Анна Орловська зазначила, що добіг кінця тільки “Кіноклуб Docudays UA: Канікули з користю”, який фінансувався Центром підтримки громадських і культурних ініціатив “Тамариск” за сприяння Національного Фонду Демократії. Але в подальшому «Спілка митців Олександрійщини» разом з галереєю VashArt планує продовжити кінопокази вже власними силами, починаючи з вересня цього року.