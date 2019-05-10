Кого нагородять перед всією Олександрією?

10 травня на черговій 66-й сесії Олександрійської міської ради розглядалося питання про нагородження відзнакою «За заслуги перед містом Олександрією», повідомляє «Голос Громади».

Згідно з пропозицією у проекті рішення та голосуванням по ньому відзнаку отримають КІСЕЛЬОВА Галина Олексіївна, вчителька української мови та літератури загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 7, депутат Олександрійської міської ради VII скликання – за вагомий внесок у розвиток загальної середньої освіти міста, багаторічну творчу працю та активну громадянську позицію,

а також ПРИСЯЖНЮК Тетяна Володимирівна, художній керівник міського Палацу культури, за значний особистий вклад у збереження та розвиток культури міста, плідну роботу з організації культурного відпочинку та змістовного дозвілля олександрійців, естетичне виховання творчих здібностей студентської молоді, високу професійну майстерність та творчу самовіддачу.

Нагороди обом номінанткам будуть вручені на урочистостях, присвячених Дню Олександрії.