Кого призивають на військові збори – запитували депутати на сесії Олександрійської районної ради

5 травня відбулася чергова (37-а сесія Олександрійської районної ради, повідомляє «Голос Громади».

Порядок денний сесії містив 15 питань, першим з яких була доповідь військового комісара Олександрійського об`єднаного міського військового комісаріату Олександра Балабухи про програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову громадян на стокову військову службу та призову оперативного резерву на навчальні збори «Захисник» на 2019 рік.

Очевидно, що з першими двома підрозділами програми депутатам було все зрозуміло, оскільки ніяких запитань військовому комісару вони не ставили. Зате ряд запитань викликав порядок призову на військові збори. Відповідаючи на них, О.Балабуха зазначив, що згідно з законодавством України на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори можуть призиватися громадяни віком від 20 до 60 років, причому це можуть бути як особи, котрі раніше проходили строкову військову службу, так і ті, які у Збройних силах України не служили – тобто всі громадяни зазначеного віку, що перебувають на військовому обліку (військовозобов`язані). Військовозобов’язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

Досить несподіване запитання поставив комісару один з депутатів стосовно військової присяги. Мовляв, як відомо, в армії присягу складають один раз, то як бути тепер з тими військовозобов`язаними запасу, котрі присягали на вірність Батьківщині ще під час служби у Радянській армії, але зараз призвані на навчальні збори в ЗСУ?

Військовий комісар пояснив дуже просто: оскільки присяга неіснуючій державі автоматично втратила чинність з її розпадом, то всі громадяни під час військової служби складають Присягу на вірність народу України.

Серед наступних питань черги денної сесія прийняла до відома інформацію про хід виконання районної цільової соціальної програми «Молодь Олександрійщини» , про чинний порядок надання населенню ЖК-субсидій і їхньої монетизації, внесла зміни і доповнення до програми соціального та економічного розвитку Олександрійського району і районного бюджету на 2019 рік.

Також депутати затвердили проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж сіл Солов`ївки (Куколівська сільська рада) і Улянівки (Улянівська сільрада) Олександрійського району. Крім того, 37-а сесія районної ради розглянула і ухвалила ряд рішень стосовно медичної та освітньої сфер і деякі інші. Всі проекти рішень порядку денного приймалися депутатами одностайно і без обговорень.

Засідання вели голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко та заступник голови Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль.