Колективний проект Символіки Олександрійського району переміг на конкурсі імені Якова Паученка

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Фото Кіровоградська облрада

Вчора, 6 березня, відбулося засідання конкурсної обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка, у ході якого було обрано лауреатів премії за 2017 рік.

Серед лауреатів є й олександрійці. Так у номінації “Геральдика та вексилологія” Кривенко Віталій Єфремович, Полячок Олександр Іванович та Тупчієнко Микола Петрович за коллективний проект Символіки Олександрійського та Петрівського району Кіровоградської області.

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Про це повідомляється на сайті Кіровоградської обласної ради.

Нагороджувати лауреатів планують 21 березня 2018 року у день народження Якова Васильовича Паученка в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна.

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