Колективний проект Символіки Олександрійського району переміг на конкурсі імені Якова Паученка

Вчора, 6 березня, відбулося засідання конкурсної обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка, у ході якого було обрано лауреатів премії за 2017 рік.

Серед лауреатів є й олександрійці. Так у номінації “Геральдика та вексилологія” –Кривенко Віталій Єфремович, Полячок Олександр Іванович та Тупчієнко Микола Петрович за коллективний проект Символіки Олександрійського та Петрівського району Кіровоградської області.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської обласної ради.

Нагороджувати лауреатів планують 21 березня 2018 року у день народження Якова Васильовича Паученка в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна.