Коли олександрійцям слід переходити на літній час

Цього місяця українці переходять на літній час.

Повідомляє Голос Громади.

У 2019 році годинники потрібно перевести в ніч з 30 на 31 березня о 3-й ранку на одну годину вперед.

До зміни годинників на літній час медики рекомендують готуватися заздалегідь і вже зараз розпочинати планувати свій розпорядок.

Щоб звикнути до нового часу підйому – на 1 годину раніше, потрібно поступово до 30 березня зміщувати час підйому та уникати перенапруги.