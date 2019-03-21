Коли олександрійцям слід переходити на літній час

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Цього місяця українці переходять на літній час.

Повідомляє Голос Громади.

У 2019 році годинники потрібно перевести в ніч з 30 на 31 березня о 3-й ранку на одну годину вперед.

До зміни годинників на літній час медики рекомендують готуватися заздалегідь і вже зараз розпочинати планувати свій розпорядок.

Щоб звикнути до нового часу підйому – на 1 годину раніше, потрібно поступово до 30 березня зміщувати час підйому та уникати перенапруги.

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