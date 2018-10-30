Коли розпочнеться виплата заощаджених субсидій населенню області? 

28 жовтня поточного року область отримала надходження коштів, які призначені для виплат зекономлених субсидій в опалювальний період 2017-2018 року. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За послуги газо- та електропостачання на опалення надійшли кошти у сумі 21,2 млн. грн., з них 3,7 тис. домогосподарств, що споживали електроенергію на опалення та 33,1 тис домогосподарств, які використовували природний газ для індивідуального опалення.

Кошти будуть виплачені через поштові відділення Укр почти або перераховані на особові рахунки в банківських установах.