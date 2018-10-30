Коли розпочнеться виплата заощаджених субсидій населенню області? 

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28 жовтня поточного року область отримала надходження коштів, які призначені для виплат зекономлених субсидій в опалювальний період 2017-2018 року. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За послуги газо- та електропостачання на опалення надійшли кошти у сумі 21,2 млн. грн., з них 3,7 тис. домогосподарств, що споживали електроенергію на опалення та 33,1 тис домогосподарств, які використовували природний газ для індивідуального опалення.

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Кошти будуть виплачені через поштові відділення Укр почти або перераховані на особові рахунки в банківських установах.

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