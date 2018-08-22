Коли у навчальних закладах Олександрійського району відбудеться святкова лінійка першого дзвонику

Щороку традиційно новий навчальний рік розпочинається 1 вересня, але цьогоріч День знань припадає у вихідний і відповідно постає питання: коли ж у навчальних закладах району відбудеться святкова лінійка? Загалом, це питання може вирішуватись на педагогічній раді у кожному навчальному закладі окремо, але за рекомендаціями спеціалістів відділу освіти Олександрійської РДА урочистості мають відбутися 1 вересня, а заняття відповідно 3.

Про це Голосу Громади повідомила головний спеціаліст відділу освіти Олександрійської РДА Світлана Михайленко.

Наразі більшість закладів вирішили провести лінійку в суботу, а вже з понеділка вийти на заняття.