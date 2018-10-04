Коли в Олександрії розпочнеться централізоване теплопостачання

Олександрійське комунальне підприємство «Теплокомуненерго» поки що не поспішатиме з початком централізованого теплопостачання міста. Про це повідомила «Голос Громади», відповідаючи на запитання про ймовірний термін старту опалювального сезону, директор КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова. За її словами, причин цьому є принаймні дві. По-перше, досі на рівні уряду країни остаточно не визначені ні постачальник природного газу для теплогенеруючих підприємств, ні ціна для них блакитного палива. Друга причина – нинішні погодні умови найближчим часом ще дозволятимуть обходитися без централізованого теплопостачання (як відомо, за чинними нормативами для початку подачі тепла середньодобова температура повітря не повинна перевищувати протягом трьох діб 8 градусів). Отож про точну дату запуску підприємства у робочий режим подачі тепла поки що говорити складно.

Також у розмові директор КП ТКЕ висловила глибоку стурбованість великою заборгованістю населення за спожите тепло минулого опалювального сезону, яка сягає 30 мільйонів гривень. «Таких боргів з боку населення ще ніколи не було, ця сума перевищила всі попередні заборгованості», – каже А.Грибачова. – І це найгіршим чином відбивається на роботі підприємства. Наслідки можуть бути дуже важкими». Вона також зауважила, що на погашення боргів абонентів, на жаль, не вплинули навіть урядові новації щодо позбавлення субсидій громадян, які мають борги зі сплати за комунальні послуги.

Тим часом український синоптик Наталія Діденко (Sinoptik.ua) справді запевняє, до кінця поточного тижня в Україні встановиться переважно суха, сонячна і навіть тепла погода, а вихідні будуть «просто розкішними» з денною температурою до 23 градусів. Ймовірно порівняно тепла погода протримається до середини жовтня.

А метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що після 18 жовтня Україну очікує істотне похолодання. Про це завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила ЗМІ на прес-конференції в Києві. За її словами, після 18 жовтня температура повітря в Україні опуститься до -4 градусів. Після 20 жовтня стане ще холодніше – місцями очікуються морози до -10-12 градусів. 25 і 26 жовтня Мартазінова прогнозує -6-8 холодних градусів. Разом з цим, опадів у жовтні буде небагато. На більшості територій України їх випаде нижче норми. Розповіла метеоролог і про те, коли в Україні випаде сніг. На її думку, це станеться в кінці листопада, проте це буде «незначний сніжок». Разом з тим, Мартазінова прогнозує, що майбутня зима в Україні не принесе сильних морозів, будуть лише окремі холодні дні.

Втім, довгострокові прогнози навіть професійні фахівці-метеорологи вважають справою непевною, отож поживемо – побачимо. Але у будь-якому випадку при майбутніх «драконівських» тарифах на теплопостачання погода для абонентів ТКЕ відіграватиме далеко не другорядну роль і без сумніву, цієї зими (якою б вона не була) мерзнутимуть не лише синички за вікном…